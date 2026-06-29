Подросток из Тары две недели провёл в больнице после ДТП на мопеде

В Тарском районе 13-летний подросток на мопеде столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен в районную больницу. Четыре дня врачи стабилизировали его состояние и провели скелетное вытяжение, после чего мальчика санитарным вертолётом эвакуировали в Омскую городскую детскую клиническую больницу № 3.
Сейчас подросток находится на лечении уже две недели. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. В ближайшее время ему предстоит сложная операция по штифтованию бедра, затем — долгая реабилитация. Врачи пока не могут точно сказать, удастся ли полностью восстановить функции повреждённой ноги.
По словам самого мальчика, он управлял мопедом, который принадлежит его отцу, с ведома взрослых. Хотя в 13 лет дети не имеют права управлять транспортными средствами. Министр обратился к родителям с призывом не позволять детям садиться за руль и не полагаться на удачу.
Ранее мы рассказывали, что власти Омской области обращались к жителям с призывом усилить контроль за безопасностью детей на дорогах на фоне роста числа ДТП с их участием. Тогда в правительстве напоминали, что дорога не прощает ошибок.