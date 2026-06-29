Подросток из Тары две недели провёл в больнице после ДТП на мопеде

По словам самого мальчика, он управлял мопедом, который принадлежит его отцу, с ведома взрослых. Хотя в 13 лет дети не имеют права управлять транспортными средствами. Министр обратился к родителям с призывом не позволять детям садиться за руль и не полагаться на удачу.