В Приморье водолазы МЧС нашли тело утонувшего 9-летнего мальчика

Трагедия произошла днём 28 июня. Ребёнок плавал по поверхности водоёма на надувном матрасе и в какой-то момент исчез из виду.
На место сразу прибыли спасатели, однако найти мальчика по горячим следам не удалось. Поисковые работы осложнялись большой акваторией.
К операции привлекли водолазную группу. Обследование дна велось в непростых условиях.
Спустя сутки поиски дали результат. Тело погибшего нашли примерно в ста метрах от береговой линии.
«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка на глубине около 3 метров», — уточнили в ведомстве.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего. Спасатели призывают жителей края не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.
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