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В Приморье водолазы МЧС нашли тело утонувшего 9-летнего мальчика

Водолазы обнаружили тело 9-летнего мальчика, утонувшего в водохранилище возле посёлка Ярославский (Хорольский район) в Приморском крае. О завершении поисков сообщил региональный главк МЧС России.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла днём 28 июня. Ребёнок плавал по поверхности водоёма на надувном матрасе и в какой-то момент исчез из виду.

На место сразу прибыли спасатели, однако найти мальчика по горячим следам не удалось. Поисковые работы осложнялись большой акваторией.

К операции привлекли водолазную группу. Обследование дна велось в непростых условиях.

Спустя сутки поиски дали результат. Тело погибшего нашли примерно в ста метрах от береговой линии.

«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка на глубине около 3 метров», — уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего. Спасатели призывают жителей края не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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