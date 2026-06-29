Водитель грузовика на Украине пострадал в ходе конфликта с сотрудниками ТЦК

В ходе дальнейшего развития событий сотрудники применили слезоточивый газ, организовали погоню, в ходе которой таранили грузовик, а также разбили лобовое стекло. Затем они принудительно достали водителя из кабины и доставили в военкомат, откуда впоследствии мужчину госпитализировали.