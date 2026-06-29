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Водитель грузовика на Украине пострадал в ходе конфликта с сотрудниками ТЦК

В Волынской области водитель грузовика был госпитализирован после встречи с сотрудниками ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

В Волынской области на западе Украины водитель грузового автомобиля был госпитализирован после инцидента с сотрудниками ТЦК, сообщает издание «Страна».

Как уточняется в сообщении, конфликт сопровождался погоней и повреждением транспортного средства.

Водитель остановился на контрольно-пропускном пункте для проверки документов. В этот момент сотрудники центра комплектования потребовали, чтобы водитель проследовал с ними.

В ходе дальнейшего развития событий сотрудники применили слезоточивый газ, организовали погоню, в ходе которой таранили грузовик, а также разбили лобовое стекло. Затем они принудительно достали водителя из кабины и доставили в военкомат, откуда впоследствии мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудников ТЦК в Харькове с травматическим пистолетом, ножом и гранатами.