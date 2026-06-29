В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины, сообщили украинские СМИ.
Журналисты не привели подробностей случившегося. Вместе с тем на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины указывается, что в Сумской была объявлена воздушная тревога.
Такой же режим действует в Черниговской и Харьковской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что 28 июня взрывы произошли в Днепропетровске. При этом во всем регионе звучали сирены опасности. Также стало известно, что в Киеве 28 июня дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. Кроме того, режим опасности вводился в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и отдельных районах Черниговской области.