В Лесосибирске при ремонте Дома культуры подменили оцинкованные трубы

В 2024 году госорганизация Лесосибирска заключила контракт предприятием «Сантехника-сервис ЖЭУ». Стоимость — более 2,2 миллиона рублей. Спустя время подрядчик представил на оплату акт выполненных работ. В нем было указано, что работы выполнены в полном объеме. Так что оплата прошла по договоренности.