В Лесосибирске при ремонте Дома культуры подменили оцинкованные трубы

В Лесосибирске при ремонте дома культуры «Магистраль» подрядчик подменил трубы для системы отопления. По результатам прокурорской проверки этот факт обнаружился и заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В 2024 году госорганизация Лесосибирска заключила контракт предприятием «Сантехника-сервис ЖЭУ». Стоимость — более 2,2 миллиона рублей. Спустя время подрядчик представил на оплату акт выполненных работ. В нем было указано, что работы выполнены в полном объеме. Так что оплата прошла по договоренности.
Однако в ходе проверки выяснилось: вместо стальных оцинкованных труб использованы иные — армированные полипропиленовые, они намного дешевле. Кроме того, объем работ оказался меньше заявленного.
Специалисты пересчитали стоимость фактически выполненных работ. Она составила 1,2 миллиона, то есть на миллион меньше, чем оплачено. Дело заведено на директора фирмы-исполнителя.