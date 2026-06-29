Отец и сын пострадали на пожаре в бане на одной из улиц Черемхова

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 26 июня в 22.14 поступило сообщение о возгорании дощато-засыпного дома в СНТ «Моргудон» (Братск). 24-летний житель садоводства Иван Тибияков услышал крики на улице. Когда они выбежали с женой из своего дома, мужчина заметил, что соседнее строение охвачено пламенем. Соседи тут же вызвали пожарных и принялись тушить дом собственными силами. Кто-то из жильцов садоводства сообщил Ивану, что в горящем доме находится 68-летний мужчина. Не долго думая, молодой человек открыл входную дверь и среди густого дыма увидел пострадавшего на полу. Иван закинул мужчину на плечи и вынес его наружу. Позже пострадавшего с ожогами нижних конечностей госпитализировали в городскую больницу.