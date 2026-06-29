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Отец и сын пострадали на пожаре в бане на одной из улиц Черемхова

Пострадавших госпитализировали с ожогами 2−4 степени тяжести в медучреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. За минувшие выходные в Иркутской области огнеборцы ликвидировали 23 пожара. К 11 возгораниям привело неосторожное обращение с огнём. Также частыми случаями становились короткое замыкание и аварийный режим работы электросетей (по пять пожаров), в двух происшествиях специалисты зафиксировали поджог.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 26 июня в 22.14 поступило сообщение о возгорании дощато-засыпного дома в СНТ «Моргудон» (Братск). 24-летний житель садоводства Иван Тибияков услышал крики на улице. Когда они выбежали с женой из своего дома, мужчина заметил, что соседнее строение охвачено пламенем. Соседи тут же вызвали пожарных и принялись тушить дом собственными силами. Кто-то из жильцов садоводства сообщил Ивану, что в горящем доме находится 68-летний мужчина. Не долго думая, молодой человек открыл входную дверь и среди густого дыма увидел пострадавшего на полу. Иван закинул мужчину на плечи и вынес его наружу. Позже пострадавшего с ожогами нижних конечностей госпитализировали в городскую больницу.

Прибывшие на место происшествия 11 пожарных ликвидировали огонь на площади 20 кв. метров при помощи четырёх единиц техники. Предположительно огонь распространился по жилплощади в результате аварийного режима работы электросетей.

Второй пожар, в котором также пострадали люди, произошёл в Черемхова на улице Олега Кошевого 28 июня днём. На пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит баня. В момент пожара в строении находились 30-летний мужчина и его 4-летний сын. Открытый огонь ликвидировали 7 огнеборцев при помощи 2 автоцистерн на площади 5 кв. метров. Как установили дознаватели, предположительно, пламя вспыхнуло от паров ЛВЖ во время затопки печи. Пострадавших доставили в медучреждение с ожогами 2−4 степени тяжести.

Ранее агентство рассказывало, что 62-летний мужчина пострадал при пожаре в садоводстве «Мичуринец» в Братске. Возгорание произошло в ночь на 24 июня в садовом доме на улице Четвертой.

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