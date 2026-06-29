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Казахстанские компании попали под уголовное дело из-за нелегальных рабочих из Узбекистана

В Петропавловске возбуждены уголовные дела против строительных компаний, незаконно привлекавших к работе иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Во время проверки двух строительных объектов в городе были выявлены 11 иностранных мигрантов, не имевших официального разрешения на трудовую деятельность. Об этом передает мультимедийное информационное медиа Северо-Казахстанской области.

«Поскольку работодатели уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, на этот раз в отношении них возбуждены уголовные дела», — говорится в сюжете.

С начала года в Северо-Казахстанской области к ответственности привлечены 57 работодателей за незаконное использование труда иностранных граждан. Еще 39 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены за пределы Казахстана.

Капитальный ремонт средней школы в Жамбылской области оказался дороже на 78 млн тенге. Эти деньги подрядчик получил за фактически невыполненные работы.