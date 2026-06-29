В Омской области 14-летняя девочка пострадала в ночном ДТП

В Черлакском районе Омской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 14-летней девочке.
Сообщение о происшествии поступило в полицию накануне около 23:15. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 ехал по улице Школьной в селе Соляном и возле дома № 14 столкнулся с мотоциклом Kington.
За рулём мотоцикла находился 15-летний подросток. Его пассажирка, девочка 2012 года рождения, получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.
Окончательные причины и обстоятельства аварии установят во время проверки.