Бастрыкину доложат о расследовании гибели женщины и ребёнка в иркутском роддоме

Напомним, в Иркутске 28-летняя Анастасия Д. и её новорождённый ребёнок скончались во время родов. Женщина была доставлена в роддом из Ангарска в ночь на 22 июня. Родные погибшей утверждают, что, несмотря на крупный плод (около 4,2 кг), было принято решение о естественных родах. Причины смерти, согласно выданным документам, — эмболия околоплодными водами у матери и внутриутробная гибель ребёнка.