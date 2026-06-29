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Бастрыкину доложат о расследовании гибели женщины и ребёнка в иркутском роддоме

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти женщины и младенца в роддоме в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Семёнову В. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Напомним, в Иркутске 28-летняя Анастасия Д. и её новорождённый ребёнок скончались во время родов. Женщина была доставлена в роддом из Ангарска в ночь на 22 июня. Родные погибшей утверждают, что, несмотря на крупный плод (около 4,2 кг), было принято решение о естественных родах. Причины смерти, согласно выданным документам, — эмболия околоплодными водами у матери и внутриутробная гибель ребёнка.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.