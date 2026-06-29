В минздраве прокомментировали смерть роженицы и младенца в Иркутске

В минздраве отметили, что понимают желание семьи и общественности получить ответы на вопросы о причинах трагедии, в том числе о тактике ведения родов. Однако в интересах следствия и объективного разбора ведомство не может давать публичных комментариев о правильности врачебных решений до завершения проверки.