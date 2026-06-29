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Мужчина спас соседа во время пожара в СНТ в Братске

В Братске мужчина спас человека во время пожара. Инцидент произошел в одном из городских садоводств. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

Вечером 26 июня на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании дома в СНТ «Моргудон». Пожарных вызвали дачники, которые заметили, что горит соседский дом. В горящем доме находился 68-летний мужчина. Его спас 24-летний сосед Иван Тибияков, который раскрыл дверь в горящий дом и увидел лежащего на полу пенсионера.

Не раздумывая ни секунды, вбежал внутрь, закинул пострадавшего на плечи и вынес в безопасное место. С ожогами нижних конечностей пенсионера госпитализировали в городскую больницу, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.

Прибывшие к месту пожара огнеборцы ликвидировали возгорание на 20 квадратных метрах. Предварительно установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

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