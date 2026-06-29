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Изъяли 27 кг наркотиков, миллионы тенге и оружие: задержания провели в Алматинской области

В Алматинской области выявили подпольную лабораторию с автоматизированной системой выращивания наркотиков. Двое подозреваемых задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

В Алматинской области выявлена преступная группа, занимавшаяся незаконным изготовлением наркотиков

Как сообщили на медиапортале МВД, в Алматинской области была выявлена преступная группа, подозреваемая в организации полного цикла незаконного изготовления наркотиков — от их подпольного культивирования до реализации продукции VIP-клиентам.

Начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов сообщил, что ликвидированная фитолаборатория была оснащена современной системой автоматизированной вентиляции, датчиками температуры, освещения и орошения. В ней круглогодично культивировались высококонцентрированные сорта наркосодержащих растений.

При обыске в подвальном помещении с замаскированным входом было обнаружено и изъято:

  • 29 кустов конопли,

  • 27 кг готовой продукции,

  • современное оборудование для выращивания,

  • электронные носители информации,

  • средства связи,

  • денежные средства в сумме 3 млн тенге, полученные преступным путём,

  • незарегистрированное травматическое оружие с боеприпасами.

Подозреваемым является 40-летний мужчина, который длительное время изучал процесс культивирования наркотиков каннабисной группы и планировал расширить своё подпольное производство. Для этого он посещал дальнее зарубежье, получал консультации, заказывал специальное оборудование и внедрял современные технологии.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий был задержан ещё один подозреваемый — 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления. При обыске его гаража были изъяты 4 кг гашиша, обмотанные скотчем, а также расфасованная продукция, zip-пакеты и приспособления для употребления наркотиков.

Следственные действия продолжаются. Все задержанные фигуранты по делу водворены в ИВС. Все активы, полученные преступным путём, включая недвижимое имущество и дорогие автомобили, арестованы.