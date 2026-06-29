Изъяли 27 кг наркотиков, миллионы тенге и оружие: задержания провели в Алматинской области

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий был задержан ещё один подозреваемый — 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления. При обыске его гаража были изъяты 4 кг гашиша, обмотанные скотчем, а также расфасованная продукция, zip-пакеты и приспособления для употребления наркотиков.