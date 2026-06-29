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В Ростове на улице Доватора сгорела бензоколонка

Пламя охватило площадь пять квадратных метров.

В Ростове на улице Доватора, 150-а, сгорела бензоколонка. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

По данным экстренного ведомства, ЧП произошло вечером 28 июня. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:26. Пламя охватило площадь пять квадратных метров.

Видео с места возгорания также разместили очевидцы в социальных сетях. На кадрах виден плотный чёрный дым, который окутал АЗС. Потушить пожар удалось к 17:40.

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