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СК проверяет гибель мужчины при опрокидывании лодки под Красноярском

В результате опрокидывания мужчина погиб, женщину удалось спасти.

Следователи проводят проверку инцидента на реке в Курагинском округе. В результате опрокидывания лодки погиб мужчина, женщину удалось спасти. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, 57-летний мужчина и его супруга сплавлялись на резиновой лодке. Из-за сильного ветра судно снесло, оно столкнулось с затопленным деревом и перевернулось. Женщине удалось удержаться за ветку — её спасли проходившие мимо туристы. Мужчина не смог выбраться из воды и погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Туве утонул 9-летний мальчик, он купался без присмотра взрослых.