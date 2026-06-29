СК проверяет гибель мужчины при опрокидывании лодки под Красноярском

По предварительным данным, 57-летний мужчина и его супруга сплавлялись на резиновой лодке. Из-за сильного ветра судно снесло, оно столкнулось с затопленным деревом и перевернулось. Женщине удалось удержаться за ветку — её спасли проходившие мимо туристы. Мужчина не смог выбраться из воды и погиб.