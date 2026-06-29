В Красноярске «человек-паук» по ночам рекламировал магазины с запрещенкой

В Красноярске «человек-паук» по ночам рекламировал магазины с зепрещенными веществами. Молодой человек надевал маску киногероя и в таком виде ходил по дворам, его привлекали стены многоэтажек. На них он рисовал ссылки на наркошопы. Затем фотографировал свою работу и отправлял заказчикам как доказательство для оплаты.
В один из таких выходов «граффитиста» задержали. При нем — баллончик с краской, маска. В телефоне — фотографии проделанной работы. А записи с видеокамер, установленных на подъездах и стенах домов, стали доказательством его причастности.
В полиции гражданин пояснил, что ему 22 года. Он знал, что размечает ссылки на интернет-магазины, торгующие наркотическими веществами. Сейчас он под стражей. На него завели уголовное дело за покушение на сбыт запрещенных веществ. «Человеку-пауку» грозит до 20 лет лишения свободы.