В Красноярске «человек-паук» по ночам рекламировал магазины с запрещенкой

В Красноярске «человек-паук» по ночам рекламировал магазины с зепрещенными веществами. Молодой человек надевал маску киногероя и в таком виде ходил по дворам, его привлекали стены многоэтажек. На них он рисовал ссылки на наркошопы. Затем фотографировал свою работу и отправлял заказчикам как доказательство для оплаты.