Daily Mail: во Франции двое детей погибли в раскаленной из-за жары машине

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Мать забыла двоих детей в машине при аномальной жаре в городе Карпентра, они умерли от сердечного приступа при температуре в салоне около 70 градусов Цельсия. Об этом сообщила 27 июня британская газета The Daily Mail.
По словам Фатихи аль-Бубкари, бабушки четырехлетнего Касима Бенуали и его двухлетнего брата Садека, их мать зашла в супермаркет, забыв, что дети остались внутри автомобиля, а когда вернулась обратно, дети находились на заднем сиденье без сознания. Отмечается, что температура воздуха в тот день достигла 48 градусов, в салоне она могла повыситься до 70 градусов.
«Это была настоящая ошибка, ничего противозаконного не случилось. Всем было трудно сосредоточиться в такую?? жару, она была занята, моя дочь тоже переживала много других проблем в своей жизни», — заявила Фатиха газете на фоне сообщений в СМИ о том, что инцидент является результатом злого умысла.
The Daily Mail подчеркнула, что 33-летней матери погибших детей Вафе аль-Бубкари предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, ей грозит до 20 лет лишения свободы.