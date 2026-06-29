Daily Mail: во Франции двое детей погибли в раскаленной из-за жары машине

«Это была настоящая ошибка, ничего противозаконного не случилось. Всем было трудно сосредоточиться в такую?? жару, она была занята, моя дочь тоже переживала много других проблем в своей жизни», — заявила Фатиха газете на фоне сообщений в СМИ о том, что инцидент является результатом злого умысла.