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Одежда загорелась на мужчине в Нижнем Новгороде: человек погиб

Происшествие случилось на улице Лебедева.

Источник: Время

Одежда загорелась на мужчине на улице Лебедева в Приокском районе Нижнего Новгорода 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Возгорание до приезда спецслужб потушили очевидцы.

Пострадавший получил сильные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, где он скончался.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о пожаре в трех домах в Ленинском районе.

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