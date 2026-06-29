Одежда загорелась на мужчине в Нижнем Новгороде: человек погиб

Одежда загорелась на мужчине на улице Лебедева в Приокском районе Нижнего Новгорода 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Возгорание до приезда спецслужб потушили очевидцы.
Пострадавший получил сильные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, где он скончался.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось о пожаре в трех домах в Ленинском районе.
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