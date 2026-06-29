Полиция объяснила порядок действий при оформлении мошеннического кредита

Мошенники зачастую оформляют кредиты на имена своих жертв. Как оспорить преступный заём, рассказали в УМВД России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одна из целей преступников — доступ к копиям документов граждан или их личным кабинетам на портале «Госуслуги». Завладев данными, мошенники оформляют от имени своих жертв займы в МФО. Им это удается несмотря на то, что с 2025 года был принят ряд решений, снижающих риск мошеннических оформлений. Так, с 1 сентября 2025 года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют заем. С 1 марта 2026 года онлайн-займы выдают через Единую биометрическую систему.
Если преступный заём все же был оформлен, есть несколько алгоритмов действий в разных условиях:
— Если был установлен самозапрет на кредиты, необходимо подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора. Микрофинансовая организация не вправе требовать от заемщика деньги, если кредит был оформлен при действующем самозапрете или организация не проверила его наличие в БКИ.
— Если самозапрет не оформляли, нужно обратиться одновременно в МФО с требованием прояснить ситуацию и в полицию с заявлением о мошенничестве. Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО.
— В случае возбуждения уголовного дела, нужно направить в МФО заявление и справку из полиции и потребовать прекратить начисление процентов и взыскание долга.
— В случае отказа в возбуждении уголовного дела подать судебный иск о признании договора займа недействительным.