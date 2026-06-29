Полиция объяснила порядок действий при оформлении мошеннического кредита

Одна из целей преступников — доступ к копиям документов граждан или их личным кабинетам на портале «Госуслуги». Завладев данными, мошенники оформляют от имени своих жертв займы в МФО. Им это удается несмотря на то, что с 2025 года был принят ряд решений, снижающих риск мошеннических оформлений. Так, с 1 сентября 2025 года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют заем. С 1 марта 2026 года онлайн-займы выдают через Единую биометрическую систему.