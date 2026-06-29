«Как крапива»: Море на популярном курорте Вьетнама превратилось в пытку для россиян

При входе в море на северном пляже города отдыхающие сразу ощутили многочисленные уколы по всему телу. Ощущения сравнивают с прикосновением к крапиве.
Люди спешно покидали воду, однако через короткий промежуток времени на коже появлялась сыпь. Высыпания сопровождались формированием небольших зудящих волдырей.
Выяснилось, что причиной недомогания стал планктон. Сейчас в акватории Вьетнама как раз его сезон.
Столкнувшись с такой реакцией, туристы теперь опасаются заходить в воду. Пострадавшие купируют симптомы антигистаминными средствами, заживляющими мазями и гелем алоэ.
Отмечается, что аналогичные дерматологические проблемы ранее уже наблюдались у россиян в других точках мира. Подобная сыпь поражала отдыхающих на пляжах Таиланда и Танзании.
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