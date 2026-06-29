Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Как крапива»: Море на популярном курорте Вьетнама превратилось в пытку для россиян

На популярном вьетнамском курорте Нячанг зафиксированы массовые жалобы туристов на раздражение кожи после купания. О проблеме сообщили читатели SHOT, столкнувшиеся с сезонной активностью микроскопических организмов.

При входе в море на северном пляже города отдыхающие сразу ощутили многочисленные уколы по всему телу. Ощущения сравнивают с прикосновением к крапиве.

Люди спешно покидали воду, однако через короткий промежуток времени на коже появлялась сыпь. Высыпания сопровождались формированием небольших зудящих волдырей.

Выяснилось, что причиной недомогания стал планктон. Сейчас в акватории Вьетнама как раз его сезон.

Столкнувшись с такой реакцией, туристы теперь опасаются заходить в воду. Пострадавшие купируют симптомы антигистаминными средствами, заживляющими мазями и гелем алоэ.

Отмечается, что аналогичные дерматологические проблемы ранее уже наблюдались у россиян в других точках мира. Подобная сыпь поражала отдыхающих на пляжах Таиланда и Танзании.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.