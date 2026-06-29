Заманили и изрезали ножом: В Омске семь человек жестоко расправились со студентом на пустыре

По данным полиции, в круг общения пропавшего входили семеро человек в возрасте от 22 до 24 лет. Оперативники установили, что злоумышленники заманили потерпевшего на пустырь из корыстных побуждений. Они связали студента, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело.
Для совершения преступления фигуранты разработали план и подготовились заранее — приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также приняли меры для создания алиби. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Материалы дела переданы в следственные органы.
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