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Заманили и изрезали ножом: В Омске семь человек жестоко расправились со студентом на пустыре

В Омске полиция раскрыла убийство студента, пропавшего 21 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили через пять дней на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.

По данным полиции, в круг общения пропавшего входили семеро человек в возрасте от 22 до 24 лет. Оперативники установили, что злоумышленники заманили потерпевшего на пустырь из корыстных побуждений. Они связали студента, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело.

Для совершения преступления фигуранты разработали план и подготовились заранее — приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также приняли меры для создания алиби. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Материалы дела переданы в следственные органы.

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