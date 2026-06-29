Жители Башкирии недоедают овощи, рыбу и молочные продукты

Исследование показало, что потребление овощей ниже нормы на 14−34 процента, рыбы на 9−60 процентов, молочных продуктов на 13−54 процента. При этом жители региона сильно переедают соль (превышение нормы в 140−280 процентов), а также простые углеводы и насыщенные жирные кислоты. Кроме того, выявлено нарушение режима питания: основная калорийность рациона смещена на вторую половину дня.