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Силы ПВО отразили ночной налёт 209 дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 209 украинских беспилотников за ночь над регионами России. Об этом утром 29 июня сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА были сбиты над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской областей, Московского региона, а такжд над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Москве неоднократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. Здесь чётко видна тактика киевского режима — попытаться любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО успешно перехватывают цели, а военнослужащие в зоне спецоперации наносят ответные удары по объектам, где дроны производятся и откуда запускаются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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