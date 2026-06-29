«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В Москве неоднократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. Здесь чётко видна тактика киевского режима — попытаться любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО успешно перехватывают цели, а военнослужащие в зоне спецоперации наносят ответные удары по объектам, где дроны производятся и откуда запускаются.
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