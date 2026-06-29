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МО: 209 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 209 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Минобороны России.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 209 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Минобороны России.

— С 20:00 по московского времени 28 июня до 07:00 по московского времени 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в ведомстве.

В публикации в Telegram-канале Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее женщина пострадала в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Брянской области. Мирная жительница получила осколочные ранения, ее госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

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