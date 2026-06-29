Житель Нефтекамска фиктивно прописал в своей квартире 21 человека

Отделом дознания ОМВД России по городу Нефтекамск расследовано уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в фиктивной регистрации граждан. Специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции при анализе данных выявлена «аномальная» активность: с апреля по ноябрь 2025 года в одном жилье временно зарегистрировался 21 человек без родственных или социальных связей.
Безработный хозяин жилья знал об ответственности, но руководствовался финансовой выгодой. Он умышленно оформлял регистрацию, не предоставляя реального жилья, за вознаграждение. Подозреваемый признал вину. Дело по ст. 322.2 УК РФ направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.