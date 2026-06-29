Житель Нефтекамска фиктивно прописал в своей квартире 21 человека

Отделом дознания ОМВД России по городу Нефтекамск расследовано уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в фиктивной регистрации граждан. Специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции при анализе данных выявлена «аномальная» активность: с апреля по ноябрь 2025 года в одном жилье временно зарегистрировался 21 человек без родственных или социальных связей.