Житель Мензелинска предстанет перед судом за покушение на убийство

По данным следствия, 9 октября 2025 года обвиняемый находился в гостях у своей двоюродной сестры. В ходе совместного распития спиртных напитков с ее супругом между мужчинами вспыхнула ссора. Внезапно конфликт перерос в агрессию: фигурант дела достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.