Житель Мензелинска предстанет перед судом за покушение на убийство

В Мензелинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Инцидент произошел в октябре 2025 года во время застолья и едва не закончился трагедией.
По данным следствия, 9 октября 2025 года обвиняемый находился в гостях у своей двоюродной сестры. В ходе совместного распития спиртных напитков с ее супругом между мужчинами вспыхнула ссора. Внезапно конфликт перерос в агрессию: фигурант дела достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
Потерпевший получил множественные ранения дробью, однако сумел покинуть место происшествия и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое, но благодаря своевременной госпитализации его удалось спасти.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по статье о покушении на убийство.