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Силы ПВО уничтожили 209 украинских дронов над регионами РФ

Минобороны РФ опубликовало сводку о работе ПВО в ночь на 29 июня. Дежурные средства перехватили 209 украинских беспилотников самолетного типа.

Источник: РИА "Новости"

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 209 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в военном ведомстве.

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