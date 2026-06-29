Силы ПВО за ночь сбили над Россией 209 БПЛА

В период с 20:00 мск 28 июня до 7:00 29 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Брянской области вчера вечером дрон попал в рейсовый автобус в селе Петрятинка, пострадала женщина. В Калужской области сбиты 10 БПЛА на окраинах Калуги и Обнинска, а также над восемью муниципальными округами. В Ростовской области БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.