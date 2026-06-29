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«Сломила его волю»: Учительнице грозит 200 лет тюрьмы за изнасилование школьника и съёмки порно

В американском штате Нью-Джерси 36-летней бывшей учительнице Эшли Фислер предъявили новые обвинения по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает New York Post. Женщину арестовали в марте.

По данным следствия, Фислер начала совращать 13-летнего школьника в 2021 году и продолжала насиловать его в течение года на территории школы и в своём автомобиле. Изначально ей инкриминировали шесть эпизодов изнасилования несовершеннолетнего, а также жестокое обращение с детьми и должностное преступление. 24 июня прокуратура предъявила дополнительные обвинения — в изготовлении и хранении материалов с сексуальным насилием над детьми.

В распоряжении следствия оказалась обширная переписка Фислер с пострадавшим, насчитывающая 7500 страниц. В нескольких сообщениях подросток писал, что учительница «сломила его волю». Адвокаты Фислер настаивают, что эти слова были вырваны из контекста. При признании вины по всем статьям женщине грозит до 200 лет тюремного заключения.

Похожий инцидент произошёл недавно в штате Висконсин. Там была задержана 31-летняя учительница, которую подозревают в изнасиловании школьника и демонстрации несовершеннолетнему порнографии.

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