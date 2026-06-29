«Сломила его волю»: Учительнице грозит 200 лет тюрьмы за изнасилование школьника и съёмки порно

По данным следствия, Фислер начала совращать 13-летнего школьника в 2021 году и продолжала насиловать его в течение года на территории школы и в своём автомобиле. Изначально ей инкриминировали шесть эпизодов изнасилования несовершеннолетнего, а также жестокое обращение с детьми и должностное преступление. 24 июня прокуратура предъявила дополнительные обвинения — в изготовлении и хранении материалов с сексуальным насилием над детьми.