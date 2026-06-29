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Пожилая женщина погибла при пожаре в Башкирии

Сегодня ранним утром на улице Гоголя в Октябрьском произошел пожар в однокомнатной квартире многоквартирного дома.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили 61-летнюю женщину без признаков жизни. Ее передали бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали смерть пожилой женщины.

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них шестеро детей. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства пожара. На месте работает дознаватель МЧС России.

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