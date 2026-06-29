Пожилая женщина погибла при пожаре в Башкирии

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили 61-летнюю женщину без признаков жизни. Ее передали бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали смерть пожилой женщины.
До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них шестеро детей. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства пожара. На месте работает дознаватель МЧС России.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше