Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород

От удара одна из машин опрокинулась на бок.

Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в воскресенье, 28 июня, на 360 км трассы столкнулись автомобили Nissan и Hyundai Creta.

По предварительным данным, водитель — девушка 1992 года рождения, управляющая машиной Nissan Qashqai, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Creta.

В результате ДТП Nissan, где находились также двое пассажиров, перевернулся на правый бок.

Во втором автомобиле, которым управлял 26-летний водитель, также пострадал молодой человек 17 лет.

Степень тяжести у всех пострадавших уточняется.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде столкнулись две машины, пострадала женщина-водитель.