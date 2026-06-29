Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород

Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в воскресенье, 28 июня, на 360 км трассы столкнулись автомобили Nissan и Hyundai Creta.