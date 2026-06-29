Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород

По предварительным данным, водитель — девушка 1992 года рождения, управляющая машиной Nissan Qashqai, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Creta.
В результате ДТП Nissan, где находились также двое пассажиров, перевернулся на правый бок.
Во втором автомобиле, которым управлял 26-летний водитель, также пострадал молодой человек 17 лет.
Степень тяжести у всех пострадавших уточняется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде столкнулись две машины, пострадала женщина-водитель.