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Новости Ростовской области 29 июня: бензин, атака БПЛА ВСУ, ДТП, погода

Рассказываем о главных событиях на утро 29 июня.

Rostov.aif.ru представляет сводку главных новостей на утро 29 июня. В выпуске: как в Ростовской области отразили воздушные атаки, какая ситуация сложилась на топливном рынке и как скорректирован график поездов в Крым.

Кроме того, рассказываем о резонансных ДТП и о том, какую погоду нам приготовили синоптики. Всё самое актуальное — в материале.

Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область.

По информации губернатора донского региона Юрия Слюсаря, минувшей ночью 29 июня БПЛА врага уничтожены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших, а также разрушениях на земле не поступала.

Накануне утром, 28 июня, в небе над Ростовской областью системы ПВО отразили налёт вражеских дронов. Огневые расчёты уничтожили около 20 БПЛА. Под ударом оказались территории Гуково, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска, а также воздушное пространство над шестью районами: Боковским, Красносулинским, Кашарским, Усть-Донецким, Верхнедонским и Миллеровским. Обошлось без жертв и разрушений.

Ситуация на топливном рынке: что с бензином в Ростовской области.

По данным на 28 июня, топливо в Ростовской области продолжает дорожать. На ряде частных АЗС литр АИ-95 стоит 120−140 рублей, АИ-92 продают дороже 100 рублей, растёт в цене и дизель.

На сетевых заправках бензин обходится дешевле, однако именно там, по словам очевидцев, выстраиваются самые длинные очереди.

Ранее министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев сообщил, что дефицита не ожидается: крупные поставщики — «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» — располагают достаточными запасами.

График движения поездов, следующих в Крым через Ростов.

С 28 июня все поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, будут начинать и завершать маршрут на станции Керчь-Южная Новый парк, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

В компании уточнили, что пересадочный режим «поезд — автобус» в Керчи продлён до 7 июля 2026 года. График движения автобусов остаётся прежним, однако расписание поездов может меняться. Пассажирам рекомендуют заранее отслеживать актуальную информацию перед поездкой.

В жутком ДТП с грузовиками на трассе на Дону погиб человек.

Днём 28 июня на 100-м километре трассы «Шахты — Цимлянск» произошло смертельное ДТП с возгоранием двух грузовиков.

По данным ГИБДД Ростовской области, 44-летний водитель «Скании» с прицепом не выбрал безопасную скорость на скользкой дороге, не справился с управлением и столкнулся со встречной фурой.

После удара обе машины загорелись. Водитель встречного автомобиля скончался на месте, его личность пока не установлена.

Прогноз погоды на 29 июня в Ростове-на-Дону.

В понедельник, 29 июня, в Ростове-на-Дону ожидается комфортная погода без осадков. Днём воздух прогреется до +28°C при переменной облачности и слабом западном ветре (4 м/с). Ночью температура опустится до +16°C, небо станет малооблачным. Атмосферное давление в течение суток составит 755−757 мм ртутного столба.

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