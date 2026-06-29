Новости Ростовской области 29 июня: бензин, атака БПЛА ВСУ, ДТП, погода

Накануне утром, 28 июня, в небе над Ростовской областью системы ПВО отразили налёт вражеских дронов. Огневые расчёты уничтожили около 20 БПЛА. Под ударом оказались территории Гуково, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска, а также воздушное пространство над шестью районами: Боковским, Красносулинским, Кашарским, Усть-Донецким, Верхнедонским и Миллеровским. Обошлось без жертв и разрушений.