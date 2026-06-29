В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента

По данным правоохранителей, 21 июня в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что ушел из дома и не вернулся студент одного из городских вузов. Спустя пять дней сотрудниками полиции тело пропавшего с признаками насильственной смерти было обнаружено на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.