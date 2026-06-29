В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента

По данным правоохранителей, 21 июня в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что ушел из дома и не вернулся студент одного из городских вузов. Спустя пять дней сотрудниками полиции тело пропавшего с признаками насильственной смерти было обнаружено на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22−24 лет, которые входили в круг общения молодого человека. Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело», — написала Волк в своем канале на платформе «Макс».
Оперативниками установлено, что к совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились — разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби.
«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, собранные оперативниками материалы переданы в следственный органы», — заключила Волк.