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В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семь человек задержаны по подозрению в убийстве студента в Омске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

По данным правоохранителей, 21 июня в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что ушел из дома и не вернулся студент одного из городских вузов. Спустя пять дней сотрудниками полиции тело пропавшего с признаками насильственной смерти было обнаружено на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22−24 лет, которые входили в круг общения молодого человека. Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело», — написала Волк в своем канале на платформе «Макс».

Оперативниками установлено, что к совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились — разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, собранные оперативниками материалы переданы в следственный органы», — заключила Волк.

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