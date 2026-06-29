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Мужчина заживо сгорел возле местной «разливайки» в Нижнем Новгороде

На момент приезда скорой пострадавший еще был жив.

В Приокском районе Нижнего Новгорода на улице Лебедева произошёл трагический инцидент: на мужчине загорелась одежда. Прохожие оперативно среагировали и самостоятельно ликвидировали пламя ещё до прибытия спасателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и зафиксировали у пострадавшего обширные ожоги. Медики экстренно доставили мужчину в специализированный ожоговый центр, однако спасти его не удалось — он умер от полученных травм.

Сейчас компетентные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В соцсетях уточняют, что инцидент произошел возле местной «разливайки», на которую много раз жаловались местные жители. По словам очевидцев, мужчина выпил алкоголь в заведении, а потом сел на лавку и закурил.

Ранее в Нижнем Новгороде огонь охватил три дома на площади 775 «квадратов».

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