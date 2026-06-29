Волк: Семь человек убили студента на пустыре в Омске и попытались спрятать тело

21 июня в полицию сообщили о пропаже юноши — он ушел из дома и не вернулся. Спустя пять дней его нашли без признаков жизни на заброшенной территории. Позднее оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22−24 лет, которые входили в круг общения покойного.