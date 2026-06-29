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Волк: Семь человек убили студента на пустыре в Омске и попытались спрятать тело

В Омске правоохранители задержали группу из семи человек, которые заманили студента на пустырь вблизи Сыропятского тракта, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Омске правоохранители задержали группу из семи человек, которые заманили студента на пустырь вблизи Сыропятского тракта, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

21 июня в полицию сообщили о пропаже юноши — он ушел из дома и не вернулся. Спустя пять дней его нашли без признаков жизни на заброшенной территории. Позднее оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22−24 лет, которые входили в круг общения покойного.

— К совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились — разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби, — отметила Волк.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, а собранные оперативниками материалы передали в следственные органы, написала представитель МВД в своем Telegram-канале.

8 сентября 2025 года в апарт-отеле, расположенном на Витебском проспекте Санкт-Петербурга, обнаружили тело школьницы. Убийцей девочки оказался ее бывший молодой человек, с которым она незадолго до трагедии рассталась. Позднее правоохранители сообщили, что 18-летний студент из Южно-Сахалинска заранее спланировал убийство девушки.

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