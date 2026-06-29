Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 275 тысяч га

На утро 29 июня в лесах Красноярского края зарегистрировали 177 пожаров на площади 275 тысяч га в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах.
Сейчас борьбу с огнем ведут более двух тысяч человек, в том числе из других регионов страны. Помощь специалистам оказывают лесопользователи. Для мониторинга ситуации используют беспилотники.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам нет.
«При наличии ресурсной облачности для искусственного вызывания осадков задействуют самолет-зондировщик Ан-26», — добавили в учреждении.
За минувшие сутки специалисты локализовали 29 лесных пожаров на площади 79 тысяч га — распространение огня на этих участках остановили.