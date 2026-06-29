Актриса из популярного турецкого сериала попала в смертельное ДТП

Авария произошла вечером 23 июня в городе Чайели, провинция Ризе, на берегу Черного моря. Актриса ехала по приморскому шоссе вместе с подругами. Автомобиль, за рулем которого находилась 22-летняя Селинай Сарал, внезапно потерял управление. Машина врезалась в столб на разделительной полосе, затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим легковым автомобилем и микроавтобусом. На месте происшествия начался пожар.