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В Красноярском крае сельская учительница сломала руку на территории школы

Прокуратура помогла учительнице добиться компенсации.

Источник: Комсомольская правда

В Ермаковском районе сельская учительница сломала руку на территории школы. Однако вместо слов сочувствия и материальной помощи она получила от своего руководства «сама виновата». Комиссия, которая изучала это происшествие, установила, что женщина «слишком быстро шла» и «не смотрела под ноги».

Пострадавшая обратилась в прокуратуру. Там провели собственную проверку. Выяснилось, что женщина споткнулась о металлический штырь, который торчал из разрушенного асфальтового покрытия. А кто отвечает за это? Правильно, руководство школы.

В пользу учительницы сыграли и записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории образовательного учреждения. В итоге справедливость восторжествовала — учительница получила предусмотренные законом страховые выплаты.

Тех, кто формально подошел к расследованию несчастного случая, привлечен к дисциплинарной ответственности. Ну, а руководство школы позаботилось о том, чтобы опасные металлические штыри были срезаны.