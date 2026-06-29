В Красноярском крае сельская учительница сломала руку на территории школы

В Ермаковском районе сельская учительница сломала руку на территории школы. Однако вместо слов сочувствия и материальной помощи она получила от своего руководства «сама виновата». Комиссия, которая изучала это происшествие, установила, что женщина «слишком быстро шла» и «не смотрела под ноги».
Пострадавшая обратилась в прокуратуру. Там провели собственную проверку. Выяснилось, что женщина споткнулась о металлический штырь, который торчал из разрушенного асфальтового покрытия. А кто отвечает за это? Правильно, руководство школы.
В пользу учительницы сыграли и записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории образовательного учреждения. В итоге справедливость восторжествовала — учительница получила предусмотренные законом страховые выплаты.
Тех, кто формально подошел к расследованию несчастного случая, привлечен к дисциплинарной ответственности. Ну, а руководство школы позаботилось о том, чтобы опасные металлические штыри были срезаны.