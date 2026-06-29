В Красноярском крае сельская учительница сломала руку на территории школы

В Ермаковском районе сельская учительница сломала руку на территории школы. Однако вместо слов сочувствия и материальной помощи она получила от своего руководства «сама виновата». Комиссия, которая изучала это происшествие, установила, что женщина «слишком быстро шла» и «не смотрела под ноги».