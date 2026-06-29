Магдеев поручил обследовать дом после взрыва газа в Челнах

Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Наиль Магдеев.
Градоначальник отметил, что собственник квартиры, где произошел взрыв, находится в тяжелом состоянии. По его словам, городские службы совместно с управляющей компанией и газовиками должны завершить все необходимые работы по приведению подъезда в порядок и оказать помощь жителям пострадавших квартир.
«Есть окна, которые пострадали у жителей соседних квартир, есть повреждения после возникшего пожара. Все эти вопросы требуют нашей помощи и поддержки. Мы никогда людей в тяжелой ситуации не оставляли», — подчеркнул Магдеев.
Он также поручил провести детальное обследование дома.
«Визуально мы видим, что пока, с оговоркой, все в порядке. Но необходимо провести глубокое техническое обследование всех конструкций, чтобы быть в полной уверенности», — заявил градоначальник.
Напомним, ЧП произошло в пятиэтажном доме 11-го комплекса Набережных Челнов. В квартире на втором этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Момент происшествия попал на видео.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, в результате происшествия пострадала женщина 1976 года рождения, получившая ожоги головы. Из квартиры ее вывел сотрудник Госавтоинспекции, который при этом сам получил отравление продуктами горения. Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС, пострадавших доставили в Больницу скорой медицинской помощи.