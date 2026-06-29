Под Челябинском автомобиль напоролся на ограждение и повис над рекой из-за косули

На место выезжал пожарный расчет ПЧ № 210: бойцы отключили АКБ для исключения риска возгорания, провели осмотр транспортного средства на предмет утечки технических жидкостей и возможных скрытых повреждений, обеспечили безопасность зоны аварии, оградив участок, а также помогли с транспортировкой пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.