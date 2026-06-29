Под Челябинском автомобиль напоролся на ограждение и повис над рекой из-за косули, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Калачево (Копейск).
Водитель Lada Priora совершил наезд на косулю, которая перебегала проезжую часть, из-за резкого маневра не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
На место выезжал пожарный расчет ПЧ № 210: бойцы отключили АКБ для исключения риска возгорания, провели осмотр транспортного средства на предмет утечки технических жидкостей и возможных скрытых повреждений, обеспечили безопасность зоны аварии, оградив участок, а также помогли с транспортировкой пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.
«Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом ребер и был экстренно эвакуирован в городскую больницу Копейска», — рассказали подробности ДТП в Противопожарной службе региона.