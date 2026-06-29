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Красноярский «человек-паук» попался на наркографифити

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Красноярске полицейские задержали молодого человека, который по ночам наносил на стены зданий граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

В отличие от своего кинотёзки, 20-летний безработный «супергерой» не боролся со злом, а сотрудничал с интернет-магазинами по сбыту запрещённых веществ.

Мужчина работал в маске, не подозревая, что его действия фиксируют камеры видеонаблюдения. На месте задержания у него изъяли баллончики с краской, в телефоне нашли фото отчётов перед заказчиками.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу, проверяется его причастность к другим подобным эпизодам.

Ранее мы сообщали, что в МВД сказали, как детей вовлекают в торговлю наркотиками.