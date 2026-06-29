Красноярский «человек-паук» попался на наркографифити

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу, проверяется его причастность к другим подобным эпизодам.