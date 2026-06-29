В Екатеринбурге в ДТП пострадали пять человек

ЧП случилось вчера утром в Чкаловском районе, там на перекрестке столкнулись Hyundai Accent под и LADA Vesta. Пострадали оба водителя, а также пассажиры отечественного седана — женщина 41 года, девочка 16 лет и мальчик 8 лет, которые ехали сзади. Все участники происшествия на момент ДТП были пристегнуты.
Пострадавших доставили в больницу, взрослую пассажирку после осмотра отпустили.
«У Hyundai не было действующей страховки, на водителя завели административное дело. По факту самого проводится расследование, которое установит: кто из водителей выехал на красный», — рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Между тем
В воскресенье в городе произошло еще одно ДТП с пострадавшими: в 12:35 на Евгения Савкова мотоциклист на Yamaha въехал в неисправный автобус, который ждал приезда эвакуатора, от удара байкера отбросило на встречную полосу, где его сбил Jetour.
Мотоциклист был в шлеме и выжил — его госпитализировали. Однако на него завели административное дело, так как байк оказался не зарегистрирован.