В Екатеринбурге в ДТП пострадали пять человек

ЧП случилось вчера утром в Чкаловском районе, там на перекрестке столкнулись Hyundai Accent под и LADA Vesta. Пострадали оба водителя, а также пассажиры отечественного седана — женщина 41 года, девочка 16 лет и мальчик 8 лет, которые ехали сзади. Все участники происшествия на момент ДТП были пристегнуты.