Пожар в строящемся частном доме ликвидирован в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в деревне Кусаковка воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Площадь возгорания составила 144 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Открытое горение было оперативно ликвидировано.
В тушении были задействованы четыре боевых расчёта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода сгорели два жилых дома, один из которых ранее был признан аварийным и находится в стадии расселения.
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