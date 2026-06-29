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Пожар в строящемся частном доме ликвидирован в Нижнем Новгороде

В тушении были задействованы четыре боевых расчёта.

Источник: Нижегородская правда

Пожар в строящемся частном доме ликвидирован в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в деревне Кусаковка воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 144 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

В тушении были задействованы четыре боевых расчёта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода сгорели два жилых дома, один из которых ранее был признан аварийным и находится в стадии расселения.

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