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Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Домодедово

Столичный аэропорт Домодедово стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Столичный аэропорт Домодедово стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — написали в Telegram-канале ведомства.

27 июня такие же ограничения ввели в воздушном пространстве аэропорта Внуково. 22 июня в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский тоже вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого более 200 российских туристов, включая детей, пенсионеров и беременных женщин, не могли улететь из Антальи в Москву в течение двух суток. Их рейс должен был вылететь еще днем 20 июня, но его несколько раз переносили, а поздно вечером отменили.