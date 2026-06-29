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Под руинами четверо суток: В Венесуэле 60-летняя женщина чудом осталась жива после землетрясения

В городе Карабальеда спасатели извлекли из-под обломков 60-летнюю женщину, которая почти четверо суток оставалась под завалами разрушенного здания после землетрясения. Операцию провели сотрудники экстренных служб Сальвадора при содействии специалистов из Перу. О её успешном завершении сообщил президент страны Найиб Букеле в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Женщину достали живой спустя почти четверо суток из-под руин в Венесуэле. Видео © Х / Nayib Bukele.

«После 86 часов пребывания под обломками и 11 часов интенсивной работы нам удалось спасти живой 60-летнюю Белькис Хосефину Баррето Гарсию, которая находилась под руинами здания Breogan в Карабальеде», — написал он.

После эвакуации медики оказали ей первую помощь в полевом лагере и смогли стабилизировать основные показатели. Несмотря на это, состояние пациентки оценивается как тяжёлое. Для её срочной доставки в медицинское учреждение был привлечён частный вертолёт. В настоящее время Белькис Хосефина Баррето Гарсия проходит лечение в одной из частных клиник Каракаса, где ей оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что одной из жертв разрушительного землетрясения стала семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, который выступает за венесуэльский клуб «Маритимо». После нескольких суток поисков спасатели обнаружили тела его супруги и двоих детей. Незадолго до этого Трехо сообщал, что его близкие числятся пропавшими без вести.

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