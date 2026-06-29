РЕН ТВ: Убившие студента на пустыре в Омске вымогали у него деньги

Семь человек, которые убили студента на пустыре в Омске, вымогали у него денежные средства под надуманным предлогом. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
— Подозреваемых (…) задержали. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания, — передает телеканал.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семь молодых людей возрастом от 22 до 24 лет заманили студента на пустырь вблизи Сыропятского тракта, связали его, нанесли несколько ножевых ранений, а затем попытались спрятать тело. По словам Волк, злоумышленники разработали план убийства и приняли меры для создания алиби.
В прошлом году в школе № 1 села Кызыл-Мажалык в Тыве первокурсник горного техникума зарезал подростка на новогодней дискотеке. По словам директора техникума, юноша мог пойти на убийство подростка из-за их давнего конфликта.