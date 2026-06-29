В Омске задержаны семь человек по подозрению в убийстве студента

Информация об исчезновении студента поступила в полицию 21 июня, через пять дней обнаружили его тело. Задержанными оказались мужчины 22−24 лет из круга общения убитого. «Из корыстной заинтересованности» они завели знакомого в безлюдное место, связали его, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело, рассказала госпожа Волк. По данным оперативных служб, подозреваемые тщательно готовились к совершению преступления: разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали себе алиби.