В Нижневартовске четыре человека пострадали в крупном ДТП

В Нижневартовске, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Renault, в результате которого пострадали четыре человека. Информацию об этом предоставила пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.