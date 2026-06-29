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В Нижневартовске четыре человека пострадали в крупном ДТП

В Нижневартовске, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Renault, в результате которого пострадали четыре человека.

В Нижневартовске, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Renault, в результате которого пострадали четыре человека. Информацию об этом предоставила пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

Согласно сообщению, в аварии получили повреждения оба водителя, а также две пассажирки Renault — 15-летняя и 22-летняя девушки.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что на улице Ленина 57-летний водитель Hyundai потерял контроль над транспортным средством, съехал на разделительную полосу, покрытую грунтом, и затем врезался в автомобиль Renault, которым управлял 25-летний мужчина.

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