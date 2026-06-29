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Четырёхлетняя девочка погибла в страшном ДТП с грузовиком в Югре

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе Нижневартовск — Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе. Жертвой столкновения стала четырёхлетняя девочка, ещё пять человек получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Life.ru

Установленно, что за рулём автомобиля «ГАЗ» находился мужчина 1974 года рождения. Транспортное средство выехало на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с Toyota Camry, которой управлял водитель 1993 года рождения. Наиболее тяжёлые последствия авария имела для пассажиров легковушки. Четырёхлетняя девочка скончалась на месте от полученных травм.

Помощь медиков потребовалась ещё пяти пострадавшим. В больницу доставили водителя иномарки и четверых пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что авария с участием группы мотоциклистов произошла на старой дороге в сторону Красной Поляны в Сочи. Несколько человек получили травмы, двое из них находятся без сознания. Инцидент зафиксировали на участке трассы сразу после тоннеля. Байкеры, двигавшиеся колонной, по неустановленным причинам потеряли контроль над техникой и оказались на проезжей части.

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