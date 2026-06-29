Четырёхлетняя девочка погибла в страшном ДТП с грузовиком в Югре

Ранее сообщалось, что авария с участием группы мотоциклистов произошла на старой дороге в сторону Красной Поляны в Сочи. Несколько человек получили травмы, двое из них находятся без сознания. Инцидент зафиксировали на участке трассы сразу после тоннеля. Байкеры, двигавшиеся колонной, по неустановленным причинам потеряли контроль над техникой и оказались на проезжей части.