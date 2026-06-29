С большой силой пришла большая статья: В Красноярске задержали «Человека-паука» за наркограффити

В итоге «художника-супергероя» взяли с поличным сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Задержанным оказался 19-летний безработный житель регионального центра. При себе у него обнаружили баллончики с краской, а в телефоне хранились фотографии нанесённых надписей — так он отчитывался перед кураторами.