С большой силой пришла большая статья: В Красноярске задержали «Человека-паука» за наркограффити

Задержанный «человек-паук». Видео © ГУ МВД по Красноярскому краю.
Фигурант действовал по ночам, скрывая лицо за маской. Однако его выходки фиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на фасадах домов. Именно эти записи помогли оперативникам выйти на след.
В итоге «художника-супергероя» взяли с поличным сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Задержанным оказался 19-летний безработный житель регионального центра. При себе у него обнаружили баллончики с краской, а в телефоне хранились фотографии нанесённых надписей — так он отчитывался перед кураторами.
Сейчас молодой человек заключён под стражу. Следствие устанавливает его причастность к другим эпизодам нанесения незаконной рекламы.
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