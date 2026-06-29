В Венесуэле 60-летняя женщина чудом осталась жива после землетрясения

После эвакуации пострадавшей была оказана первичная медицинская помощь в условиях полевого лагеря, что позволило стабилизировать ее жизненно важные показатели. Тем не менее, состояние пациентки остается критическим. Для экстренной транспортировки в специализированное медицинское учреждение был задействован частный вертолет. В настоящее время Белькис Хосефина Баррето Гарсия находится на стационарном лечении в одной из клиник Каракаса, где ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.